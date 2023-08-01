تكريم فريق مكافحة الفيروسات الكبدية في البحيرة ضمن أفضل 5 محافظات

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه جرى الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية من قبل الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون ومبادرات الصحة العامة، على التميز والجهد المبذول في مكافحة الفيروسات الكبدية ضمن أعلى 5 محافظات على مستوى الجمهورية.

تكريم فريق مكافحة الفيروسات في البحيرة

وأشاد وكيل الوزارة بهذا التكريم المستحق لفريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد تكليلا للعمل الجاد المتفاني من جميع أفراد فرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية.

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن أنشطة مكافحة الفيروسات الكبدية، تشمل جميع أنشطة مبادرات الكشف عن الفيروسات الكبدية في مبادرة 100 مليون صحة و مبادرة فحص ما قبل التدخلات الجراحية، وتحصين الأطفال المولودين لأمهات مصابة.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، إلى أن أنشطة مكافحة الفيروسات الكبدية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بى للفئات المستهدفة من الفرق الطبية ومرضى الغسيل الكلوي، وتشمل أيضا طلاب مدارس التمريض ونزلاء السجون ومخالطيهم و مخالطى الحالات الإيجابية لفيروس بي، وعمال النظافة والصرف الصحي ومجالس المدن وغيرها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكريم فريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، ضمن أفضل 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الصحة والسكان.