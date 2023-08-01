انتخابات نقابة المهن الموسيقية.. وصول سعد الصغير وطارق الشيخ

وصل منذ قليل الفنانين سعد الصغير وطارق الشيخ، من أجل الإدلاء بأصواتهما في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، المقامة حاليًا بنادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وصول مصطفى كامل لمتابعة سير العملية الانتخابية

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد وصل أيضًا منذ قليل لمتابعة سير العملية الانتخابية، التي من المقرر أن تتختم الساعة 5 مساء.

ويتنافس على مقاعد العضوية في انتخابات نقابة المهن الموسيقية الـ12، 31 مرشحا، هم: الفنان حلمى عبد الباقى، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، د. محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، د. علاء سلامة، د. شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي.

كما تضم قائمة المرشحين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، كلا من: محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، د. عادل مصطفى، د. عاطف إمام، عامر العجيني، ، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بعدد من المحافظات.