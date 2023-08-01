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«القاهرة الإخبارية»: إيطاليا تسير رحلة استثنائية لإجلاء رعاياها من النيجر

كتب:

هانى حسن
12:21 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي

أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي

قال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترتب رحلة استثنائية لإجلاء رعاياها من نيامي عاصمة النيجر، في أعقاب الأحداث الأخيرة بالبلاد على خلفية الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وأضاف «تاياني»: «قررت الحكومة الإيطالية أن تتيح لمواطنينا في نيامي الفرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه بوركينا فاسو ومالي، الدولتان المجاورتان للنيجر، من أي تدخل مسلح يهدف إلى إعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيًا إلى منصبه.

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بقلم هانى حسن