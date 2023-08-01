باحث سياسي: لم يعد أمام ألمانيا وفرنسا إلا الخروج من النيجر

أكد الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية أن ألمانيا لا يمكنها اتخاذ أي إجراء عسكري في النيجر، لافتًا إلى أنهم يعرفوا أن الدول الأفريقية تعلمت من دروس ليبيا، ولم يعد من السهل أن تستخدم أي دولة أوروبية أو دول حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام القوة.

فرنسا وألمانيا لم يعد أمامهما إلا الخروج من النيجر

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يعد هناك إمكانية لاستخدام القوة في أفريقيا، مشيرًا إلى وجود سبيل واحد أما فرنسا وألمانيا، وهو الخروج من أفريقيا، ومغادرة النيجر، لأن الدول الأفريقية لم تعد ضعيفة يمكن استعمارها.

وشدد على أن الدول الأفريقية، أصبح لها قوة وتتلقى مساعدات كبيرة من الصين وروسيا، والعديد من دول العالم التي تحارب الاستعمار والاستبداد.

واعتبر التصريحات الألمانية والفرنسية حول النيجر، صراخ في الهواء، لأنهما أيقنا فقدان بقعة اقتصادية مهمة لهما، حيث كانا يحصلان على اليورانيوم من النيجر، لافتًا إلى أنهما يعتبرا الدول الأفريقية مغارات يستفيدا من معادنها وثرواتها الطبيعية.