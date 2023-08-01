حزب المؤتمر: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري

ذكر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن، جاء تأكيدًا على أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومحوري.

إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيسين هدف إلى مناقشة القضايا والملفات المختلفة؛ لوضع آليات واضحة لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن موقف مصر واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة دعوة المجتمع الدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينيـ مؤكدا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيكفل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ضرورة تكاتف كافة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني

وطالب الحزب بضرورة تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة.

الجدير ذكره أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني في مصر، معربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد في مدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية