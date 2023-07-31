عضو «خارجية الشيوخ»: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية، الذي يستهدف الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته وحمايته، في ضوء استمرار الانتهاكات الصهيونية، أمام مرأى ومسمع من العالم.

إدارة التفاوض لحل القضية الفلسطينية بمشاركة الفصائل

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان اليوم، إن «استضافة مصر لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة أمس، يؤكد حرص القيادة السياسية، على بذل قصارى الجهد، لتحقيق التوافق حول القضية الفلسطينية حتى تبطل حجة إسرائيل، في عدم وجود طرف قادر على إدارة التفاوض، للوصول إلى حل شامل، والوصول إلى اتفاق الدولتين».

واستطردت النائبة ريهام عفيفي، قائلة: إن مؤتمر الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية، الذى عقد أمس، تضمن مجمل التطورات الفلسطينية، والسعي وراء إنهاء عملية الانقسام، وسبل استعادة الوحدة الوطنية.

الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

وشددت «عفيفي»، على الدور المصري المستمر والدائم تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية محورية، وأساس الصراع العربي الإسرائيلي، كما أنها قضية أمن قومي لمصر، رغم الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية الدائمة، مبينة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقف دائما خلف القضية الفلسطينية، إيمانا منه بحق هذا الشعب في أرضه.

مشاركة «فلسطينية - فلسطينية» على أرض مصرية

ويشار إلى أن مصر كانت احتضنت أمس الأحد، بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمشاركة الفصائل الفلسطينية الفاعلة، مؤتمر الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل إنهاء الانقسام، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.