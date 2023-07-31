نشأت الديهي: مصر تعيد بث الروح في القضية الفلسطينية مرة أخرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل ما يهم مصر إيجاد دولة فلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا «هذا الكلام نكرره لكي لا تنسى الأجيال الحالية والمقبلة الحق الفلسطيني».

اهتمام «القاهرة» بالقضية الفلسطينية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء اليوم، أنَّ القاهرة تهتم بـ القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الصعب، خاصة مع وصول دول أخرى إلى منصة الخراب في المنطقة على حد تعبيره.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، «كانت هناك دول ملء السمع أصبحت مفككة، وتبخرت وضاعت من على الخريطة»، مشيرا إلى دور مصر في بث الروح بالقضية الفلسطينية مرة أخرى.

مصر ترحب دائمًا بمساعدة أي دولة

وقال «الديهي»، إنَّ مصر ترحب دائمًا بقيام أي دولة بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، لأن الهدف الأساسي ليس الظهور بأن «القاهرة» هي الدولة الكبرى، ولكن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية بشكل مجرد، مشيراً إلى أن أي دولة لديها القدرة والرغبة في حل القضية الفلسطينية فمصر ترحب بهذا الأمر بنسبة 100%.