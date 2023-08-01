انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. «اعرف وصل كام»

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بأسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارا بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ووصل إلى 2463 جنيها للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2469 جنيها للشراء، وهو العيار الذي يُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ووصل إلى 2155 جنيها للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2160 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر شيوعا داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ووصل إلى 1847 جنيها للشراء، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 1441 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم ووصل إلى 17240 جنيها للشراء، ويزن 8 جرامات من عيار 21، وكان سجل في التعاملات الصباحية 17280 جنيها للشراء.