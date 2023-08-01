الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطن انتحل صفة طبيب في البحيرة

قضت محكمة في البحيرة، بمعاقبة مواطن بالسجن 10 سنوات، لانتحاله صفة طبيب، وإدارة مركز طبي غير مرخص بالدلنجات.

ضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة

وتمكن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمحافظة البحيرة والعلاج الحر بالدلنجات، بضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات غير المعروفة ومجهولة المصدر، وإغلاق المركز وتحرير محضر له بمركز شرطة الدلنجات.

كانت البداية عندما تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، خلال شهر فبراير الماضي، بضبط مواطن يدعى «ر. م. ط »، وشهرته الدكتور «أ. ط»، ينتحل صفة طبيب بمؤسسة البستان في مركز الدلنجات، كما أنه يدير مركز طبي غير مرخص، بادعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر والرقبة وآلام العمود الفقري وعلاج المفاصل، وخشونة الركبة والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة.

قيمة كشف منتحل صفة الطبيب في البحيرة

كما أن منتحل صفة الطبيب يتقاضى في الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ 200 جنيه، بغرض شفائهم من الأمراض كافة التي يطلبون علاجها، كما أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى.

وأوهم منتحل صفة الطبيب مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدى، بإعطائها حقن مجهولة الاسم، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ 15 ألف جنيه.

كما أوهم مريضة أخرى بإزالته لورم بالمعدة، واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وعالج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير لمريضة.