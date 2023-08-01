عاجل.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، اعتبارا من السبت الموافق 5/8/2023 حتى الأربعاء الموافق 9/8/2023، وفقا للحد الأدنى للمجموع.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان عنها، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29% بعدد طلاب مستهدف 22 ألفا و4 طلاب، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب مستهدف 15 ألفا و13 طالبا، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب مستهدف 74 ألفا و923 طالبا، لافتة إلى أنّ إجمالي عدد طلاب المرحلة 112 ألفا و240 طالبا.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أنّ القيادة السياسية تهتم بتطوير منظومة التعليم العالي، كما يحظى قطاع التعليم العالي بدعم ومتابعة مباشرة منها، ليكون قادرا على الوفاء بدوره وأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية على النحو الأكمل، لتحقيق أمنيات الطلاب في مستقبل تعليمي وعملي ناجح.

وكشفت الوزارة عدد من التعليمات المهمة بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023، كما يلي.

- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التنسيق.

- يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق .سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

- أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني: معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، كما يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل الأخطاء في إدخال البيانات، ويُتاح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعدة مرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

وتسهل الخدمة للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

تعليمات مهمة للطلاب

- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات التنسيق الإلكتروني

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.ي

ختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.