مهرجان الفيلم العربي يكشف عن البوستر الرسمي.. «موزاييك الفن والتنوع الثقافي»

أعلن مهرجان الفيلم العربي عن البوستر الرسمي الذي يحمل عنوان «موزاييك الفن والتنوع الثقافي»، ويتميز البوستر بتصميم فريد يستوحى جمالية الموزاييك وروعته في الفن العربي التقليدي.

فيلم افتتاح مهرجان الفيلم العربي

وينطلق المهرجان بعرض فيلم «الملكات» للمخرجة المغربية ياسمين بن كيران، والفيلم يحتفي بالمرأة المغربية ويكرم الأنوثة والحرية وعظمة جبال الأطلس المغربية، ويُعتبر النسخة المغربية من فيلم «ثيلما ولويز»، ويروي الفيلم قصة امرأتين وفتاة صغيرة مهووسة بالسحرة والجن البشري ذوي الأقدام المعكوفة، أثناء قيادتهن عبر الصحراء في محاولة للبحث عن الحرية.

وتجسد الفنانة نسرين الراضي دور زينب، وهي تاجرة مخدرات محكوم عليها تهرب لإنقاذ ابنتها إيناس من الدار التي قد ترسل له، ويظهر الفيلم تناقضات شخصية زينب التي عاشت حياةً صعبة، رغم أنها ليست بريئة.

تكريم الملحّن المصري سيد درويش

ويحتفل المهرجان بذكرى مرور 100 عام علي وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص، وسيد درويش واحد من رواد الموسيقى المصرية والعربية قدم إسهامًا كبيرًا في الموسيقى العربية خلال فترة حياته القصيرة.

ومن ضمن الفعاليات سيتم أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكريا الغفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية التي تعكس التنوع الثقافي والفني في المنطقة، وستكون هذه الأفلام فرصة للجمهور للاستمتاع بمختلف الأنواع والنماذج السينمائية الرائعة .