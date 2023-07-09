تأجيل مهرجان السينما العربية إلى سبتمبر المقبل.. تعرف على الأسباب

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، تأجيل دورة المهرجان التي كان من المقرر عقدها منتصف شهر يوليو الجاري.

تأجيل المهرجان سيكون لأسابيع قليلة

وقالت إدارة المهرجان إن التأجيل سيكون لأسابيع قليلة، وسيعلن الموعد الجديد المقرر له أن يكون في شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي التأجيل بتعليمات من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته، وللخروج بدورته الأولى بأفضل صورة ممكنة وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا، مع الوضع في الاعتبار تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديد بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة.

مهرجان شرم الشيخ

وستصدر إدارة المهرجان بيانات لاحقة حول الترتيبات المقبلة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لإرسال الدعوات بالموعد الجديد.