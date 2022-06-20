مانو خليل أفضل مخرج في مهرجان الفيلم العربي بروتردام عن فيلم جيران

يستمر الفيلم الكردي جيران للمخرج مانو خليل، في حصد الجوائز التي تجاوزت الـ20 جائزة دولية، من مهرجانات مرموقة، إذ حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان الفيلم العربي بروتردام، الذي اختتم فعاليات أحدث دوراته أمس.

وحصد الفيلم، العديد من الجوائز المهرجان ضمن مشاركاته في عشرات المهرجانات الدولية، وأهمها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، وأفضل فيلم وجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم المدرسين في المهرجان السينمائي لأفلام أميركا اللاتينية والآسيوية والإفريقية بميلانو، وجائزة نقاد السينما في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها العديد من الجوائز.

إشادات بفيلم جيران

وحصل جيران على إشادات نقدية عربية وعالمية، ومن أبرز ما كُتب عن الفيلم، «كل مشهد في فيلم مانو خليل يسرد حكاية تتكامل أجزاؤها لصنع هذا الشريط السينمائي المفعم بالشاعرية والأسى»، وعبر بوابة الشروق المصرية كُتب "جيران يصور بمزيج من السخرية والفكاهة عبثية الحرب بعيون طفل.

وتمكنت طفولته فى النهاية من العثور على نقطة ضوء وسط عالم شائك من الديكتاتورية والواقع الدرامى المظلم، ووصف موقع الحياة العربية السيناريو بـ«نص ثري يتجاوز حدود الحكائية إلى التوثيق»، وكتب موقع We are movie geeks عن الفيلم «قصة إنسانية مؤثرة ودافئة، يؤطرها المرح والجاذبية الطفولية، كما تحمل رؤية ساخرة لدوافع الكراهية في الشرق الأوسط كله وليس في سوريا فحسب».

تدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، أثناء حكم حافظ الأسد في قرية صغيرة على الحدود السورية التركية، حيث سيرو، طفل كردي يتحتم عليه أن يواجه التغير الجذري الذي قلب عالمه الصغير في مدرسته رأسًا على عقب بسبب النزعة القومية العبثية.

فيلم جيران من إخراج وتأليف مانو خليل، بطولة سرهد خليل، جلال الطويل وجهاد عبدو، إنتاج شركة Frame Film، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي، بينما يتولى توزيعه عالميًا Frenetic Films.

معلومات عن مانو خليل

مانو خليل مخرج وسينارست كردي ولد في سوريا، درس الإخراج في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. ثم استقر في سويسرا عام 1996، بدأ مانو مسيرته الاحترافية بإخراج العديد من الأفلام القصيرة، ثم أخرج العديد من الأفلام الوثائقية حصدت العديد من الجوائز ومنها: هناك حيث ينام الله، انتصار الحديد، وفي 2003 أخرج أول أفلام الطويلة أحلام ملونة، وتبعها بالعديد من الأفلام المهمة منها طعم العسل، السنونوة وحافظ ومارا، ويعد فيلم جيران أحدث أفلامه.