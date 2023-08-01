«دبدوب».. أحدث صيحات دعايا المرشحين في انتخابات «الموسيقيين»

تنوعت صيحات ودعايا المرشحين على مقعد نقابة المهن الموسيقية، التي تنعقد حاليا في نادي المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بعد توافد عدد من المرشحين إلى النقابة.

واستخدم علي الشريعي المرشح على مقعد العضوية «دبدوب» من أجل الترويج لنفسه ليحصل على مقعد من المقاعد الـ12.

المرشحون لعضوية نقابة المهن الموسيقية

ويتنافس على مقاعد عضوية الموسيقيين الـ12 مقعدا، 31 مرشحًا وهم «الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي التشريعي، منصور هندي، محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة، شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي».

وتشمل قائمة المرشحين أيضًا: «محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، عادل مصطفى، عاطف إمام، عامر العجيني، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب».