بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

بدأ الناخبون التوافد على نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، لاختيار أعضاء مجلس النقابة الجديد، وذلك بعد تزكية الفنان مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين، حيث استقبلت الفنانة نادية مصطفى، أحد الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذي جاء خصيصًا للمُشاركة في عملية التصويت بالانتخابات التي تجرى في مقر النقابة بشارع البحر الأعظم.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

كان أول الحاضرين من المرشحين لـ انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الفنان أحمد العسيوي، والدكتور عاطف إمام، وحسام عزت، ويتنافس على 12 مقعدا في عضوية مجلس الموسيقيين، 31 مرشحا، وهم «الفنان حلمي عبدالباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، الدكتور محمد عبدالله، عادل شمس، خالد بيومي، الدكتور علاء سلامة، الدكتور شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي».

المتنافسون في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

ومن ضمن المتنافسين، «محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، الدكتور عادل مصطفى، الدكتور عاطف إمام، عامر العجيني، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب»، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة مصرية.