موقف إنساني للفنانة نادية مصطفى في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

حرصت الفنانة نادية مصطفى على استقبال المتوافدين على مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية، خاصة الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، تقديرا لوعيهم وإلتزامهم بالمُشاركة في عملية التصويت، والتي تجرى حاليًا بنادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم.

موعد فتح أبواب اللجان في انتخابات نقابة الموسيقييين

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية مع اكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الحادية عشر، بعد أن فتحت اللجان مقارها في تمام التاسعة صباحًا.

ويتنافس على مقاعد العضوية في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الـ12 مقعدًا 31 مرشحًا، وهم الفنان حلمى عبد الباقى، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعى، منصور هندى، د.محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، د.علاء سلامة، د.شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، كل من: محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، د.عادل مصطفى، د.عاطف إمام، عامر العجينى، على الشريعى، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب.