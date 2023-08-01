غواصو الخير المتطوعون ينقذون طفلا من الغرق في شاطئ البسنت بمرسى مطروح

أنقذ غواصو الخير المتطوعون في شاطئ البسنت بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، طفلا من الغرق، وجرى سحبه خارج الشاطئ، وحضر رجال الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للطفل، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى.

وصول الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، طفلا قادما من شاطئ البسنت في وسط مدينة مرسي مطروح بحادث غرق، ويدعى عبدالله عماد سالم، 7 سنوات، من البحيرة، يعاني من صعوبة في التنفس، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة، من خلال فريق طبي متخصص في عناية حالات غرق البحر، ووضعه في العناية المركزة، واستكمال تقديم الرعاية وعمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة حتى تماثلة للشفاء.

رعاية متخصصة لحالات الغرق

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مستشفى مطروح العام يضم فريقا طبيا في الطوارئ والاستقبال، متخصص في علاج ورعاية حالات الغرق المقبلة من الشواطئ، ويجرى تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.