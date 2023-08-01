غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالحوامدية

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في نهر النيل بالحوامدية، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بغرق شاب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص في منطقة العبارة بنهر النيل.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم عبد الباقي أمين، رئيس مباحث الحوامدية، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل 9 سنوات، أثناء استحمامه بنهر النيل، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.