بعد ظهور نتيجة الثانوية وتنسيق المرحلة الأولى.. 11 معلومة عن كلية الذكاء الاصطناعي

مع بدء مراحل التنسيق للعام الدراسي الجديد تزداد تساؤلات الطلاب عن كلية الذكاء الاصطناعي 2024 والتي يتخرج فيها كوادر متخصصة ومتميزة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كونها مزودة بالأسس التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجال التخصص بما يواكب معايير الجودة في مجالات الحاسبات، وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

المقررات التكنولوجية

وتعد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أول كلية بالشرق الأوسط ترتكز الدراسة بها على علوم الذكاء الاصطناعي والتخصص بها، بالإضافة إلى المقررات التكنولوجية والعلمية من الكليات المختلفة مثل كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة والعلوم، وجرى تطوير الكلية بإدخال العديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة ومعامل الروبوتات ومعامل الحاسبات.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ومن ثم يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، والتوسع في إنشاء كليات ذكاء اصطناعى بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لمواكبة المستقبل وإعداد خريج يواكب العصر، وتقبل الكلية خريجي الشعبة العلمية من الثانوية العام سواء علمي علوم أو رياضيات والشهادات الأجنبية المعادلة لهما.

رسالة كلية الذكاء الاصطناعى

تعمل كلية الذكاء الاصطناعى على دعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والإنتاجية في مصر من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر بالكوادر البشرية التي لديها مهارات الذكاء الاصطناعي، ودعم قطاع الابتكار في مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ومساعدة الشركات الناشئة على النمو لتصبح شركات مصرية قادرة على التميز عالميا.نشأة الكلية

أهداف الكلية

- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

- تطوير برامج أكاديمية بالجامعة مرتبطة بعلوم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- تعزيز مجالات التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

- استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى.

- استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

- تشجيع ودعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي.

- نشر الوعي العلمي بتقنيات الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي.

- بناء شراكات إستراتيجية مع المعاهد والجامعات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

- النهوض بالاقتصاد المعرفي الوطني من خلال مخرجات أبحاث الذكاء الاصطناعي.

- تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.

- نشر الوعي وتعميقه في المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.