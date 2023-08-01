مصيف بلطيم ينظم مسابقات رياضية للمصطافين.. «خماسي وراكيت واختراق ضاحية»

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق المهرجان الرياضي للمصطافين على شواطئ المدينة، اليوم الثلاثاء، حيث تم تنظيم مسابقات في خماسي كرة القدم واختراق الضاحية وألعاب «الراكيت»، بمشاركة المئات من المصطافين وزوار المدينة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقات.

أنشطة رياضية في مصيف بلطيم

وأوضح «عطية»، عبر بيان اليوم الثلاثاء، أننا نقوم بداية من اليوم، عبر شواطئ المصيف، بتنظيم جدول للأنشطة الرياضية المتنوعة للمصطافين، بهدف تنشيط الرياضة الساحلية على شواطئ مصيف بلطيم، تحت شعار «الرياضة حياة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

دوري خماسي كرة القدم

كما أشار إلى إقامة دوري خماسي كرة القدم بين عدد من الفرق الرياضية من الزائرين في مصيف بلطيم، وشارك به العشرات منهم، وتم توزيع جوائز مختلفة للفرق خلال الدوري الذي يقام حاليا، بمشاركة فئات عمرية متنوعة من المصطافين وزائري المدينة.