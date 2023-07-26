3 نصائح للزائرين في مصيف بلطيم.. «الجلوس بحساب»

أكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أننا وضعنا إرشادات لتوجيه نصائح للزائرين بمصيف بلطيم بشواطئ المصيف الـ6، حيث ينصح بعدم الجلوس لفترات كبيرة في أشعة الشمس، حتى لا تُصاب بأي ضرر، وذلك نتيجة الحر الشديد الذي يضرب المحافظة في هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وهو الأمر الذي يحافظ على حياتك من حدوث أي أذى.

3 نصائح للزائرين اليوم في مصيف بلطيم.. الجلوس بحساب

وأوضح «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نوجه المصطافين في مصيف بلطيم، من خلال 3 نصائح مهمة، وهي كالتالي:

- عدم الجلوس لساعات طويلة في الحر الشديد، حفاظاً على حياتك من إصابتك بضربة شمس تؤثر عليك، تحت شعار «الجلوس بحساب» أثناء الحر الشديد.

- يفضل النزول للاستحمام في الصباح الباكر، أو بعد انقضاء ساعات الذروة من كل يوم، أثناء موجة الحر الشديد.

- يجب الانتباه والمتابعة للأطفال الصغار أثناء الاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط حفاظا على حياتهم من حدوث أي مكروه لهم.

زحام شديد في المصيف

وأضاف أن مصيف بلطيم شهد زحاما شديدا أمس الثلاثاء، لليوم الثاني علي التوالي، حيث بلغت نسبة الإشغالات في مصيف بلطيم 100%، وهو الأمر الذي وجَّه به اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف المرور على الشواطئ، وتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين بالمصيف.