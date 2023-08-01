«خد الباقي من مجموعك خصم».. كافيه يشارك طلاب الثانوية العامة فرحتهم بكفر الشيخ

«خد الباقي من مجموعك خصم»، هكذا حرص أحد الكافيهات في محافظة كفر الشيخ على مشاركة طلاب الثانوية العامة 2023 فرحتهم بإعلان النتيجة، بتقديم خصم خاص لكل طلاب الثانوية العامة، بمناسبة نجاحهم بعد مجهود مضني طوال العام.

تقديم خصم مفتوح للطلاب الناجحين في الثانوية العامة

عبد العليم فصادة، 37 عاما، صاحب أحد الكافيهات بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، حرص على تقديم خصم مفتوح للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، على المشروبات كافة التي يُقدمها المشروع الخاص به، حرصا منه علي مشاركة الطلاب من أهالي مدينته في احتفالهم بفرحة النجاح.

«حبيت أشارك طلاب الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح فقرّرت إني أقدم لكل واحد منهم خصم ببقية المجموع، وده من باب إدخال السرور علي قلوبهم، وتشجيعهم علي النجاح خلال دراستهم الجامعية»، بهذه الكلمات بدأ «فصادة»، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «فصادة»: «العرض ده شامل أي نوع مشروبات سواء كانت باردة أو ساخنة أو حلويات خفيفة وخاص بأي طالب ثانوية عامة ناجح، ومش بدور على مكسب في اليوم ده، كفاية الفرحة اللي هشوفها في عيون الناجحين دي بالدنيا وما فيها حقيقي، وبقول لطلابنا الغاليين ألف مليون مبروك».

صاحب الكافيه: ليست المرة الأولى

ليست المرة الأولي التي يقدم فيها «فصادة» مثل هذه العروض لطلاب الثانوية العامة؛ إذ سبق له أنّ قدم عرضاً العام الماضي بخصم 50% على أي مشروبات بالكافيه الخاص به: «مش أول مرة نفرح حبايبنا طلاب الثانوية العامة لأن السنة اللي فاتت قدمنا خصم 50% للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وكان في تفاعل كبير جدا من الطلاب ودي حاجة فرحتني أوي»، مشيرا إلى أنّه يحرص أيضا على تقديم مثل هذه العروض خلال مباريات منتخب مصر وغيرها من المواجهات المهمة لإسعاد جماهير وعشاق الكرة دون استثناء لأحد.