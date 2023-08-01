منذ أن ظهرت نتيجة طلاب الثانوية العامة، وخرجت للنور، الكثير يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة للعام 2023/2024، وكذلك التخصصات التي تمثل احتياجًا لدى الوزارة من الكليات المختلفة للعام الدراسى، والتي بدأت من اليوم الثلاثاء تلقى طلبات التقديم عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية، بواسطة الإنترنت أو «أون لاين» دون الحاجة إلى التوجه لأكاديمية الشرطة، في بداية التقديم، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية التقديم لكلية الشرطة 2024- 2023 لطلاب الثانوية العامة .

طريقة التقديم لكلية الشرطة 2024- 2023 لطلاب الثانوية العامة

الكثير من طلاب الثانوية العامة اللذين حالفهم الحظ ونجحوا في الدورالأول، يبحثون عن كيفية التقديم في كلية الشرطة 2024 - 2023 والذين يتضمن عدة خطوات عديدة كالتالي.

أولا: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنـــــا، والتوجه إلى دليل الخدمات، ثم اختر الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وإنشاء حساب.

ثانيًا: بعد إنشاء الحساب والدخول، يجب إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال إنشاء الحساب، والضغط على زر التحقق للإنشاء، ثم تسجيل الدخول في حسابك.

ثالثا: يضغط الطالب على عمل طلب التحاق، واختيار موعد من بين 3 مواعيد لأداء اختبار القدرات، ثم تحديد موعد سحب الملف، ويدخل البيانات المطلوبة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم لكلية الشرطة 2023 من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية أي دولة أخرى.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا يزيد سن المتقدم لكلية الشرطة في أكتوبر 2023 على 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء القيد بالأكاديمية.