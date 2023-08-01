جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023.. تبدأ 19 أغسطس «صورة»

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، المقرر أن تبدأ يوم 19 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الباقين للدور الثاني للشعبتين العلمية والأدبية 118 ألفا و605 طلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- يوم السبت 19 أغسطس الجاري: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.