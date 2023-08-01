خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرف الرابط والرسوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة التظلمات» والتي تبدأ يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين علي هذا الرابط، وأن الفحص والاطلاع علي ورقة الإجابة سيكون بالمقرات.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب المتضررين من نتائجهم:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- بوابة تظلمات الثانوية العامة.

- الضغط علي رابط التظلمات.

- الدخول باستخدام البريد الموحد.

- يمكنك الاطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد من هنا البريد الموحد.

- يتمّ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، إذ يتم إيداع المبلغ في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا وهذا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إدخال بيانات الطالب.

- تحديد الشعبة.

- اختيار المادة.

- 200 جنيه رسوم المادة.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّه سيتمّ إتاحة ورق امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام ونماذج الإجابة على موقع الوزارة ليستفيد طلاب الثانوية العامة منها قبل بدء التظلمات.

مؤشرات امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مؤشرات أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2022 -2023، حيث بلغ عدد المتقدمين 763.206، والحاضرين 759.676، والناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81%.

وأضافت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني فهو 118.605، وعدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.