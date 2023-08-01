موقع تظلمات الثانوية العامة 2023.. رسوم المادة 200 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، لطلاب الصف الثالث الثانوي المتضررين من نتائجهم للعام الدراسي الحالي 2023، والمقرر أن تبدأ عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة 15 يومًا على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزارة التربية والتعليم موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، موضحا أن التقديم سيكون الكترونيا وأن الفحص والاطلاع علي ورقة الإجابة سيكون بالمقرات التي ستحددها وزارة التعليم بجميع المحافظات.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 تبلغ 200 جنيه على كل مادة يتظلم عليها الطلاب سواء الشعبة العلمية والأدبية، مبينة أن الطالب سيحصل علي صورة ضوئية من ورق الإجابة، كما سيتمّ إتاحة نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مؤشرات امتحانات الثانوية العامة 2023

- بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 763.20 طالب وطالبة.

- بلغ عدد الحاضرين بامتحانات الثانوية العامة 759.676 طالب وطالبة.

- بلغ عدد الناجحين بامتحانات الثانوية العامة 598.723 طالب وطالبة.

- نسبة النجاح بامتحانات الثانوية العامة 78.81% .

- النسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني 118.605 طالب وطالبة.

- عدد الراسبين بامتحانات الثانوية العامة 42.348 طالب وطالبة.

- بلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين الشعبة الأدبية 78.74%.

- بلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين الشعبة العلمية رياضيات 78.78%.

- بلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين الشعبة العلمية علوم 78.62%.

- نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77%؜ للبنات.