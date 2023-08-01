المشدد 7 سنوات لمتهم بانتحال صفة شرطي في النزهة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية متهما بانتحال صفة رجل شرطة في النزهة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط معه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

انتحال صفة رجل شرطة

وجاء في أمر إحالة القضية أن المتهم «عاطل» انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري بدون مسوغ قانوني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة النزهة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام عاطل بانتحال صفة رجل شرطة بدائرة القسم للتمكن بتلك الوسيلة من النصب على المواطنين.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.