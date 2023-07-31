المؤبد للمتهمين بجلب المواد المخدرة في النزهة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين لإدانتهما بجلب المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة النزهة بالسجن المؤبد وإلزامهما المصاريف الجنائية.

جلب المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمان «عاطلين» في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، جلبا مواد مخدرة وحاولا تهريبها أثناء قدومهما من محافظة الإسماعيلية إلى دائرة قسم شرطة النزهة.

الترويج لبيع المواد المخدرة

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمان روجا لبيع المواد المخدرة بقصد الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة النزهة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهمين جلبا المواد المخدرة من محافظة الإسماعيلية وحاولا تهريبها إلى دائرة قسم شرطة النزهة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمان وتحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.