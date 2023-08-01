رئيس «مشروعات النواب»: إجراءات جديدة لتحديد جهات إصدار تراخيص عربات الطعام

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعي إلى التقدم بتعديلات مهمة بشأن قانون عربات الطعام في دور الانعقاد المقبل، وذلك بهدف إجراء عدد من التيسيرات أمام الشباب لمتقدمين للحصول على الرخصة.

غياب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية عائق أمام تراخيص عربات الطعام

وقال «مرعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غياب التعاون بين الأجهزة التنفيذية المعنية بإصدار التراخيص لعربات الطعام أحد العوائق التي تواجه القانون الحالي والصادر منذ عدة سنوات؛ مما أدي إلى افتقاده للجدوى الاقتصادية والمجتمعية المطلوبة منه، لافتا إلى أن الدافع وراء التقدم بتعديلات على قانون عربات الطعام الحالي، الشكاوي التي تقدم بها العديد من الشباب للجنة، ويأتي في مقدمتها رفض عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة إعطاء التراخيص لهم.

تحديد جهات الاختصاص لإصدار تراخيص عربات الطعام

وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن تعديلات قانون عربات الطعام الجديد تتضمن إلغاء اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار تراخيص عربات الطعام المتنقلة التابعة للجمعيات الأهلية، فضلا عن رسوم جديدة للترخيص تكون أكثر يسرا أمام المتقدمين للحصول على هذه العربة، موضحًا أن الاختصاص سيكون في إصدار التراخيص لكل من وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك، وموجب أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وبالغ من العمر 18 عامًا.