«مشروعات النواب» تؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام

قررت لجنة المشروعات بمجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام لاجتماع اخر للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ومناقشة الاقتراحات الأخرى.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين بشأن تعديل قانون عربات الطعام.

واقترحت لجنة المشروعات انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون برئاسة وزير التنمية المحلية ومشاركة رؤساء الهيئات المجتمعات العمرانية، الطرق والكبارى ، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية المشروعات، وهيئة المرور.

واقترح محمد مرعي، عقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة في إنشاء عربات طعام متنقلة.

كما أدخلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تعديلا علي المادة رقم 17 بحيث يصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بدلا من النص المعمول به حاليا وهو وزير التنمية المحلية.

ونصت المادة رقم 17 بعد التعديل علي أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم علي المواد 13 و14 و15 و16 من قانون عربات الطعام كما هي.

ودارت مناقشات حول المادة رقم 8 مكرر والتي سيتم إضافتها لتصبح المادة رقم 8 بعد حذف المادة رقم 8 من القانون المعمول به حاليا.

جهاز نتنمية المشروعات المتوسطة

وتنص المادةرقم 8 مكرر نصها على: لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.