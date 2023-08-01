برامج الهندسة والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023

تضم الكليات الأهلية بجامعات مصر، برامج متطورة لدراسة الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتطور وللتخصصات الحديثة بالعلوم ومجالات العمل، وتجد تلك البرامج إقبالا من طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد ظهور النتيجة وبدء رحلة البحث عن الكلية والتخصص المناسب لكل طالب.

وتعرض «الوطن» قائمة ببرامج الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بالجامعات الأهلية، ليختار الطالب ما يناسبه.

برامج الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية المصرية

توجد برامج ذكاء اصطناعي في عدة جامعات أهلية، يضم كلا منها عدة تخصات ما بين الحاسبات والمعلومات والربوتات والذكاء الاصطناعي بكليات الهندسة والحاسبات والعلوم والذكاء الاصطناعي كالتالي:

جامعة المنصورة الأهلية

تقدم برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة

جامعة سوهاج الأهلية

تقدم برنامج الذكاء الاصطناعي والحاسبات بكلية الحاسبات

جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية

تقدم برامج متعددة منها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

جامعة بنها الأهلية

تقدم برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتعلم اللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، وصناعة الواقع الافتراضي والمعزز بكلية العلوم.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

تقدم برنامج نظم معلومات الطيران بكلية الذكاء الاصطناعي.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

تقدم برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة أسيوط الأهلية

تقدم برامج علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ودراسة الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الذكاء الاصطناعى.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تقدم برامج لروبوتات والميكاترونيات، والإلكترونيات التطبيقية، والأنظمة الذكية، والمصانع الرقمية بكلية الهندسة.

جامعة الإسكندرية الأهلية

تقدم برامج الحاسبات والاتصالات، والميكاترونكس وهندسة الروبوتات بكلية الهندسة، وبرنامجي الأمن السيبراني، والأنظمة الذكية بكلية العلوم والتكنولوجيا، وبرنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة بكلية العلوم.

جامعة بني سويف الأهلية

تقدم برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الإصطناعي.