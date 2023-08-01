تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بها

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 الذي يبحث عنه العديد من الطلاب في مصر، من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عنه بعد عدة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي ظهرت ظهر أمس الاثنين، وتبدأ بعدها وزارة التعليم العالي في تحديد تنسيق المرحلة لبدء التقدم للجامعات، كما تتولى تحديد تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وينتظر الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية تنسيق الجامعات الأهلية 2023، ومن المتوقع أن يكون قريبا من تنسيق الجامعات الأهلية 2022 نظرًا لتقارب مجموع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة مع العام الماضي مع فارق نسب نجاح بسيط.

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 كالتالي:

كليات الطب 82%.

طب الأسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وحول تنسيق الجامعات الأهلية 2023، أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، طرق التقدم والالتحاق بالجامعة بمختلف البرامج والتخصصات وغيرها من الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين - الجلالة - الملك سلمان - المنصورة الجديدة» لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، قبل فترة قريبة.

وأوضح «الشناوي» أن أولى اشتراطات التقدم لالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة هو تحقيق الحد الأدنى للتقدم المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ذلك يقوم الطالب بالدخول لموقع لكل جامعة للتقدم من خلاله واستكمال الإجراءات المتبعة في ذلك.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

من جانيه، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 الجديدة، كالآتي:

- تنسيق كليات الطب البشري: 90%

- تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

- تنسيق كليات الصيدلة: 75%

- تنسيق كليات الهندسة: 70%

- تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

- تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

- تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

- كليات الفنون التطبيقية: 58%

- تنسيق كليات الإعلام: 58%

- تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

- تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

- تنسيق كليات التربية: 58%