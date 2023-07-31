مصاريف الجامعات الأهلية في مصر.. كلية العلاج الطبيعي بـ63 ألف جنيه

فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يهتم الكثيرون من الطلاب بالبحث عن جامعات أهلية يستطيعون الالتحاق بها، كي يحصلوا على شهادات في دراسات علمية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإيجاد فرص للعمل، وفي إطار ذلك، يسعون لمعرفة مصاريف الجامعات الأهلية في مصر، كي يتسنى لهم تحديد الكلية التي يريدون الالتحاق بها.

وتتعدد الجامعات الأهلية في مصر، وتختلف مصاريف كل كلية عن الأخرى، ويشهد هذا الاختلاف تفاوتا بين الكليات النظرية والعملية، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف الجامعات الأهلية في مصر حتى يختارون ما يناسبهم .

مصاريف الجامعات الأهلية في مصر

ونستعرض فيما يلي، مصاريف الجامعات الأهلية في مصر، وفق الموقع الرسمي لكل كلية:

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية سياحة وفنادق: 40 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

.- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- كلية علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

أسماء الجامعات الأهلية في مصر

وهناك 12 جامعة أهلية، تستقبل الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتتوافر بها مهارات تؤهل الدارسين لسوق العمل، والجامعات هي كما يلي:

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة العلمين الدولية

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة الجلالة

تنسيق الجامعات الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة بورسعيد الأهلية

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية