تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها.. الطب بـ105 آلاف جنيه

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة اجتماعا بحضوررؤساء الجامعات، لوضع الحدود الدنيا للكليات والكشف عن تفاصيل التننسيق.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تنسيق الجامعات الأهلية يجرى الكشف عنه لطلاب الثانوية العامة وكذلك مواعيد التقديم والالتحاق عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق كل جامعة.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعات الأهلية 2023 لمختلف الكليات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

** مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

**مصاريف جامعة الجلالة 2022024

- كلية الطب: 120 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- التمريض: 31 ألف جنيه.

- العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- الفنون و التصميم: 49 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان أن مجلس أمناء الجامعة قرر زيادة قيمة المصاريف للعام الدراسي الجديد لكليات القطاع الطبي بنسبة 10% عن العام الماضي، وبالنسبة لكليات القطاع الإنساني لم يجرى زيادتها عن العام الماضي.