ضبط 15 صاحب محل يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة في كفر الشيخ

شنّت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمراكز ومدن المحافظة، بعد الشكاوي المتعددة للمواطنين من ارتفاع أسعار السجائر، خاصة المحلية منها.

ضبط 15 صاحب محل يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة

وضبطت حملة مباحث التموين 5 من أصحاب محلات البقالة وبيع السجائر بمدينة دسوق يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة، و3 من أصحاب المحلات التجارية بمدينة كفر الشيخ، و4 من أصحاب المحلات التجارية بمدينة الحامول، و3 من أصحاب المحلات بمدينة مطوبس.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشددا على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.