«السياحة»: مصر تمتلك نحو 1500 مطعم سياحي مرخص حاليا

ارتفعت عدد المطاعم الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة إلى نحو 1500 مطعم، وقال علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة منحت العديد من التيسيرات لحصول المطاعم على الترخيص السياحي، موضحا أنه جرى منح تيسيرات للمطاعم العاملة بخدمة التيك أواي ومنظمي المناسبات، لافتا إلى أن الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت انضمام نحو 40 مطعما جديدا للمنظومة السياحية.

خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح

وأضاف لـ«الوطن»، أنه في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فإن وزارة السياحة والآثار، تستهدف وصول أعداد المطاعم والمنشآت السياحية إلى نحو 4 أضعاف الأعداد الحالية، وذلك حتى تكون مناسبة لأعداد السياح المتوقع قدومهم خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المطاعم السياحية واحدة من عوامل جذب السياح لزيارة المقصد السياحي المصري.

التفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية

وأشار مدير عام مدير عام الرقابة والتفتيش، إلى أن نسب إشغال الرواد بالمطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي، مرتفعة جدا منذ بداية الشهر الجاري وحتي نهاية شهر أغسطس، لافتا إلى أن نسب الإشغال ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية شهر سبتمبر المقبل، بسبب عودة السياح العرب لأوطانهم استعدادا لبدء العام الدراسي هناك.