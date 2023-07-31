«السياحة»: تقديم الشيشة ممنوع في المطاعم السياحية.. والعقوبات تصل للغلق

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن تقديم الشيشة للرواد بالمطاعم السياحية «ممنوع» حاليا، لافتا إلى أن المطعم الذي يثبت تقديمه لها توقع عقوبات عليه تصل للغلق، مشيرا إلى اللمطاعم كافة ملتزمة بتطبيق القانون.

مصر استقبلت نسبة كبيرة من سياح «الدول العربية»

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال فصل الصيف الجاري، ارتفعت بنسبة كبيرة، وشهدت إقبالا على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم والمنشآت السياحية، في ظل التراجع النسبي من المصريين على التواجد بالمطاعم السياحية.

وأوضح: «أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم السياحية المصرية بالنسبة للأجانب والعرب قليلة وفي المتناول، بسبب أسعار العملات».

أسعار قوائم الطعام معتمدة من قبل وزارة السياحة

وأشار مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه بسبب تذبذب أسعار مكونات الغذاء فإن غالبية المطاعم تتجه إلى الوزارة لتغيير أسعار وجباتها، واعتماد أسعار جديدة، لافتا إلى أن بعض المطاعم باتت تغير الأسعار بصفة شبه شهرية، مشددا على أن أسعار قوائم الطعام بالمطاعم السياحية معتمدة من قبل وزارة السياحة، موضحا أن الوزارة تشترط وضع تلك الأسعار بمكان واضح داخل المطعم، وباللغتين العربية والإنجليزية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت خطا ساخنا برقم 19654 لقياس مدي رضاء رواد المطاعم ونزلاء الفنادق عن الخدمات المقدمة لهم، وأيضا لتلقي أية شكاوى حال وجودها.