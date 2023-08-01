سفير كازاخستان يهدي وزير السياحة والآثار وسام «شفاعة»

أهدى خيرات لاما سفير كازاخستان بالقاهرة، وسام الشفاعة لوزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسي وزير، ويعد أحد أهم الأوسمة بدولة كازاخستان، لدوره الكبير في زيادة العلاقات السياحية والأثرية بين البلدين، والتي توجت بافتتاح مسجد الظاهر بيبرس.

كازاخستان مصدرة للسياح

ومن جهته قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إنّ دولة كازاخستان باتت حاليا من أهم 20 دولة مصدرة للسياح إلى مصر خلال عام 2023، موضحا أنّ عدد السياح الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحي المصري خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت نحو 130 ألف سائح، لافتا إلى أن غالبيتهم أقاموا بمدينة شرم الشيخ خلال زيارتهم لمصر.

إقامة سفارة لكازاخستان بشرم الشيخ

وأضاف خلال كلمته عقب تكريمه من قبل سفير كازاخستان بالقاهرة، أنّ وزارة السياحة تسعى خلال الشهور المقبلة، لزيادة أعداد السياح الوافدين من كازاخستان إلى مصر، لافتا إلى أنّ الوزارة وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني تسعى إلى زيادة الرحلات الجوية بين مصر و كازاخستان مع زيادة السعة المقعدية بالطائرات، فضلا عن بحث إقامة سفارة لكازاخستان في شرم الشيخ، إضافة إلى زيادة الحملات التسويقية والترويجية لزيادة الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان لمصر.