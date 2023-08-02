تنسيق الثانوية العامة 2023.. كليات تقبل مجموعا أعلى من 77% بالجامعات

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للقسمين الأدبي والعلمى شعبة العلوم والرياضيات، أصبح تنسيق الثانوية العامة هو الشاغل الأكبر لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم فتعد تلك مرحلة تحديد مصير ومستقبل الطلاب.

ومع انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم العالى لتنسيق الثانوية العامة 2023 فإن تنسيق العام الماضى يعد المرجع لمحاولة توقع الكلية الأقرب لمجموع كل طالب.

تنسيق الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها قائمة بكليات تقبل من مجموع أعلي من 77% أى أعلى من 316 درجة بنتيجة الثانوية العامة، بالجامعات المصرية وفقا لتنسيق الثانوية العامة العام الماضى كالتالى،

تنسيق كليات الشعبة العلمية

- كلية الطب البشرى بالمنصورة 387 درجة

-كلية الطب البشرى بسوهاج 386 درجة

- كلية الطب بدمياط 386 درجة

-كلية الطب البشرى بالزقازيق 385 درجة

-كلية الطب البشرى بكفر الشيخ 383 درجة

-الطب البشرى بطنطا 383 درجة

-الطب البشرى بورسعيد 381 درجة

-الطب البشرى بجامعة بأسيوط 381 درجة

-طب أسنان جامعة بجنوب الوادي 382 درجة

-طب أسنان المنصورة381 درجة

- طب أسنان عين شمس 376 درجة

- علاج طبيعي القاهرة 373 درجة

- علاج طبيعي بنها 373 درجة

- صيدلة سوهاج 373 درجة

- صيدلة المنصورة 372 درجة

- علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة

- علاج طبيعي السويس 372 درجة

- علاج طبيعي بني سويف 372 درجة

- طب أسنان القاهرة 376 درجة

- طب أسنان إسكندرية 376 درجة

- صيدلة حلوان 369 درجة

- صيدلةبني سويف 369 درجة

- صيدلة الفيوم 369 درجة درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ علوم 366 درجة

- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة

تنسيق كليات شعبة علمي رياضة

- هندسة بترول السويس 386 درجة

- هندسة القاهرة 366 درجة

-هندسة المنصورة 366 درجة

- هندسة الزقازيق 363 درجة

- هندسة دمياط 362 درجة

- هندسة قناة السويس 362 درجة

-هندسة عين شمس 361 درجة

- هندسة بورسعيد 359 درجة

- هندسة أسوان 347 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة

- هندسة بني سويف 346 درجة

- هندسة المنيا 345 درجة

- هندسة إسكندرية 353 درجة

- هندسة بنها بشبرا 353 درجة

- كلية هندسة بنها 353 درجة

تنسيق كليات القسم الأدبي

بينما ضم تنسيق الثانوية العامة بالقسم الأدبي،

-ألسن كفر الشيخ 351.0

-اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

-ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346.0

-الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343.0

- سياسة واقتصاد السويس 341.0

-ألسن عين شمس 339.0

-سياسة واقتصاد بني سويف 339.0

- ألسن الفيوم 338.0

-ألسن بني سويف 337.0

-ألسن الأقصر 337.0

- ألسن أسوان 336.0

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335.0

-ألسن المنيا 335.0

- ألسن سوهاج 334.0