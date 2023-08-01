لطلاب الثانوية العامة.. رابط تنسيق القبول في الجامعات 2023 وخطوات التقديم

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق القبول في الجامعات 2023، ليتمكن طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 88.29 فأكثر، وطلاب الشعبة الهندسية الحاصلين على 83.41%، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 70.61% فأكثر، ومن المقرر تسجيل رغبات القبول بالجامعات بدءا من السبت المقبل 5 أغسطس ولمدة 5 أيام.

خطوات التقديم على رابط تنسيق القبول في الجامعات 2023

ومن خلال رابط تنسيق القبول في الجامعات 2023 يجرى اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

- يقوم الطالب بالدخول على لينك موقع تنسيق القبول في الجامعات

www.tansik.digital.gov.eg

- إدخال الطالب رقم الجلوس ثم الرقم السري الخاص به.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه .

- على الطالب أن يلتزم ويراعى قواعد التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- بمجرد أن يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك، بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها.

احفظ نسخة من رغباتكSave As

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويجرى التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.