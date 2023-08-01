أمانة «الشعب الجمهوري» في القليوبية تكرّم الأول مكرر في الثانوية العامة

أجرى وفد من حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، زيارة إلى الطالب زياد محمد سعد حماد، الحاصل على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، شعبة علمي رياضة من مدرسة العبور الثانوية بنين في محافظة القليوبية بمجموع 405 درجات، لتكريم الطالب وتشجيعه لاستكمال مسيرة النجاح كونه قدوة حسنة لدفعته والدفعات المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري يكرّم الأول

وقدّمت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، هدية تذكارية للطالب زياد محمد سعد حماد، بحضور الإعلامي الحسين عبدالفتاح، أمين محافظة القليوبية، والمهندس مصطفى أبوحجر، أمين شؤون التنظيم بالقليوبية، والدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور، ومحمد الجمل، أمين التنظيم بقسم العبور، والحاج حميدو رشدي، الأمين المساعد لأمانة العبور، وأيمن عزت شلبي، أمين قسم قليوب، ومحمود الغنام، أمين شباب قليوب.

أوائل الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في وقت سابق نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي جاءت بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8%، كما أجرى اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب، وكان بينهم الطالب زياد محمد سعد حماد، الحاصل على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة.