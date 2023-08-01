أسعار السمك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق.. «بكام البلطي دلوقتي؟»
كتب:
محمد سعيد الشماع
02:05 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
سوق السمك - صورة أرشيفية
تشهد أسعار جميع أنواع السمك اليوم استقراراً ملحوظاً، ومن أبرزها سمك البلطي والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار الأسماك في مصر الیوم
وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:
جمبري وسط: الكيلو بـ199 جنيها.
جمبري صغير: الكيلو بـ140 جنيها.
جمبري ممتاز: الكيلو بـ232 جنيها.
وقار: الكيلو بـ172 جنيها.
القاروص: الكيلو بـ125 جنيها.
المرجان ممتاز: الكيلو بـ133 جنيها.
الكابوريا: الكيلو بـ95 جنيها.
فيليه بلطي: الكيلو بـ141 جنيها.
قشر بياض: الكيلو بـ102 جنيه.
بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيه.
سبيط: الكيلو بـ 205 جنيهات.
المرجان وسط: الكيلو بـ92 جنيها.
أسعار السمك البلطي
البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.
البلطي صغير: الكيلو بـ50 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
السردين المجمد: الكيلو بـ60 جنيها.
الماكريل المجمد: الكيلو بـ84 جنيها.