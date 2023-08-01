أسعار السمك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق.. «بكام البلطي دلوقتي؟»

تشهد أسعار جميع أنواع السمك اليوم استقراراً ملحوظاً، ومن أبرزها سمك البلطي والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ199 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ140 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ232 جنيها.

وقار: الكيلو بـ172 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ125 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ133 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ95 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ141 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ102 جنيه.

بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيه.

سبيط: الكيلو بـ 205 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ92 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ60 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ84 جنيها.