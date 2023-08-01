انقطاع الكهرباء اليوم.. توزيع الساعات على 17 محافظة

بدأ انقطاع الكهرباء اليوم في 17 محافظة، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، حول ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطة شهر أغسطس 2023، وذلك بشكل ثابت لمدة شهر.

وتبدأ خطة الانقطاع من الساعة الثانية ظهرا حتى الواحدة صباح اليوم التالي، وتُقسم إلى جداول انقطاع تتباين حسب كل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم وتوزيع الساعات على 17 محافظة، وهو الذي يجرى العمل به حتى نهاية شهر أغسطس 2023، بحسب إعلان مجلس الوزراء، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء المنتهجة في الصيف الحالي.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في 17 محافظة

وكشفت مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في 17 محافظة عن عمليات القطع على رأس الساعة بدءا من الشاعة الثانية عشرة ظهرا حتى منتصف الليل، وفقا لجدول محدد لكل محافظة يجرى فيها القطع لمدة ساعة واحدة حسب الترتيب، عدا محافظة الإسكندرية التي تشهد عدد أكبر من الترشيد؛ إذ يبلغ الانقطاع لمدة ساعة و20 دقيقة، ومواعيد أخرى تصل إلى ساعتين و40 دقيقة، بحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

أسباب انقطاع الكهرباء اليوم في 17 محافظة

وأرجع مجلس الوزراء أسباب انقطاع الكهرباء اليوم ولمدة شهر في 17 محافظة، إلى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وهي: «سوهاج، والمنوفية، وكفر الشيخ، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، القليوبية، دمياط، السويس، شمال سيناء، الفيوم، الدقهلية، بنى سويف، قنا، الوادي الجديد، البحيرة، الإسماعيلية»، وتشمل الإجراءات التالي:

- إغلاق أنوار إعلانات الشوارع.

- ترشيد استهلاك الإضاءة والكهرباء بالمؤسسات الحكومية.

- استثناء المستشفيات من ترشيد استهلاك الكهرباء.