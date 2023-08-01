«المنشآت الفندقية» تمد عمل المحال السياحية لـ6 صباحا

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه تمت الموافقة على تعديل مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو لتكون من الساعة الـ 6 مساء حتى الـ6 من صباح اليوم التالي، لكي تلائم شرائح السياح الراغبة في السهر خلال فصل الصيف.

مواعيد عمل المطاعم والبازارات المرخصة سياحيا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا ستكون كما هي حاليا من 6 صباحًا وحتى الـ4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمة التيك أواي Take away، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل الدليفري بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة.

ومن جهته، قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن هذا القرار سيصب بصورة إيجابية في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر، لاسيما من الدول العربية.

وأوضح أنه كانت هناك شكاوى كثيرة من بعض السياح الراغبين في السهر من أن مسارح المنوعات تغلق في الساعة 4 صباحا، ما يجعلهم يلجأون للسفر لدول أخرى، موضحا لـ«الوطن» أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية طالبت أكثر من مرة بضرورة تحديد مواعيد إغلاق المنشآت السياحية في الساعة 6 من صباح اليوم التالي.