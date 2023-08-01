أهم 15 كلية قمة في محافظات الدلتا.. اعرف التنسيق المتوقع لها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لها بنسبة نجاح 78% للشعبتين الأدبية والعلمية، والطلاب المكفوفين وطلاب الدمج وطلاب مدارس ستيم.

ويشغل تنسيق الثانوية العامة 2023 الطلاب وأولياء أمورهم لاختيار الكلية المناسبة، خاصة مع وجود العديد من التخصصات الحديثة، التي احتلت مجتمعيا لقب كليات قمة بجانب الكليات المعتادة.

تنسيق الثانوية العامة لكليات القمة بالدلتا

وتضم دلتا مصر العديد من كليات القمة وفقا للتعريف المجتمعي، والتي تتطلب تفوقا بالثانوية العامة، وفقا لتنسيق العام الماضي.

وتنشر «الوطن» خريطة بأهم 10 كليات قمة بجامعات الدلتا، وتنسيق العام الماضي.

أعلى 10 كليات بتنسيق الدلتا

- كلية الطب البشري بالمنصورة 387 درجة.

- كلية الطب بدمياط 386 درجة.

- كلية الطب البشرى بكفر الشيخ 383 درجة.

- الطب البشري بطنطا 383 درجة.

- طب أسنان المنصورة 381 درجة.

- صيدلة المنصورة 372 درجة.

- الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ علوم 366 درجة.

- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة.

- كلية تمريض دمياط 330 درجة

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349 درجة

-هندسة المنصورة 366 درجة

- هندسة دمياط 362 درجة

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328 درجة

- ألسن كفر الشيخ 351 درجة

- إعلام المنوفية 327 درجة