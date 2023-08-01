6 إرشادات من «التعليم العالي» لطلبة الثانوية العامة خلال كتابة الرغبات

عدد من القواعد والتعليمات وجّهتها وزارة التعليم العالي، لطلاب الثانوية العامة الذين يستعدون للتقديم في المرحلة الاولي من التنسيق، المقرر أن يبدأ السبت المقبل ويستمر لمدة 5 أيام، وهي تعليمات مرتبطة بأسلوب ترتيب اختيارات الطالب.

كيفية ترتيب الرغبات خلال التسجيل الإلكتروني للتنسيق

- يجب أن يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يجب أن يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يجب أن يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

طرق التقديم في التنسيق الإلكتروني

- التقديم عن طريق الموقع الرسمية للتنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على الرابط.

- التقديم مستمر لمدة 5 أيام، بدءا من السبت المقبل.

- التقديم متاح بمعامل الجامعات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا ولمدة 24 ساعة، عن طريق الحاسب الشخصي.

- الحد الأدنى للقبول من شعبة علمي علوم بداية من مجموع 362 درجة فأكثر، أي 88.29%.

- الحد الأدنى للقبول من علمي رياضة 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41%.

- الحد الأدنى للقبول من الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61%.