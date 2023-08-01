رئيس «مصر أكتوبر» تشيد بقرار المتحدة بتخصيص عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتخصيص صافي عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أنها خطوة في غاية الأهمية ويجب أن تكون نموذجا لمختلف القطاعات الأخرى التي تحتاج لمشاركة فعالية أكثر تجاه المبادرة الرئاسية.

مديح: «حياة كريمة» تحتاج لتكاتف من جميع القطاع

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة حياة كريمة تحتاج لتكاتف من جميع القطاع الخاص من خلال المشاركة في الفعاليات الخاصة بها، وتدشين فعاليات أخرى تدعم جهود مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنها قائمة على نفسها بذاتها بعيدا، وتحتاج توحيد الجهود وتكاتف من الجميع.

رئيس حزب مصر أكتوبر: مبادرة «المتحدة» في غاية الأهمية

ولفت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى الدور الكبير الذي تقدمه مبادرة حياة كريمة في بناء الإنسان وتثقيفه، وتطوير وتحسين مستوى معيشة الأفراد في القرى والنجوع والمحافظات النائية التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية، ولذلك كانت مبادرة الشركة المتحدة بتخصيص عائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» مبادرة في غاية الأهمية، تحتاج أن تكون بداية طريق يسير عليه جميع القطاعات في دعم «مشروع القرن».

وطالبت «مديح» كل مؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص بتكثيف الجهود بشأن دعم مبادرة حياة كريمة التي تلعب دورا في غاية الأهمية في تغير حياة الإنسان للأفضل في أماكن تغيرت بالفعل على ما كانت عليه سابقا، بعد أن بدأت «حياة كريمة» العمل بها.