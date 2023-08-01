عضو «صحة الشيوخ» يثمّن إعلان «المتحدة» توجيه عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

ثمّن محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، موضحا أنّ الخطوة تأتي إيمانًا من الشركة بالمبادرة الرئاسية التي تخدم نحو 60 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا، كما تعكس الدور الإعلامي التنموي الذي تقدمه الشركة لدعم المبادرات المجتمعية.

مبادرة المتحدة

وقال البدري، في بيان عنه اليوم، إنّ المهرجان فرصة جيدة وفكرة فعالة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تساعد بدورها في خلق وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى أنّ المهرجان وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية.

مهرجان العلمين

وأشار إلى أنّ المهرجان سلط الضوء على معالم المدينة كأحد أكثر الوجهات جذبا لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهد العديد من الفعاليات الترفيهية فى عدد من المجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ المهرجان يشهد عروضًا مجانية وفعاليات ثقافية ومسارح عامة وندوات متاحة لكل فئات الشعب المصري وليست فئة معينة، وأنّ فعاليات المهرجان لا تقتصر على حفلات نجوم الغناء فقط.