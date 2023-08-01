السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكما يتضمن معاقبة المتهم «ر. ف ذ»، عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر بدائرة قسم ثان سوهاج.

تفاصيل الحكم على تاجر الحشيش في سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها إتجار المتهم في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

المتهم يعترف بالإتجار في المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم وبحوزته عدد قطع الحشيش، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات، وجرت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.