حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة «أنتِ التريند» مع عمر كمال

روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأغنيته الجديدة «أنتِ التريند» التي تجمعه بعمر كمال، وذلك قبل طرحها مساء اليوم الثلاثاء، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلًا: «النهاردة الساعة 6.. أنتي التريند.. شاكوش وعمر كمال.. توزيع ساسو».

أغنية «أنت التريند»، لـ حسن شاكوش وعمر كمال، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو، الذي حقق معهما نجاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها «بنت الجيران».

وتأتي تلك الأغنية، ضمن 3 أغا تجمع بين حسن شاكوش وعمر كمال، ومن المُقرر طرحها تباعًا بشكلٍ «سينجل» على مدار موسم أغاني صيف 2023.

وكان عمر كمال، قد تعاون قبل أيام مع الفنان عبد الباسط حمودة، في أغنية تحمل اسم «السخان»، والتي تُعد أولى تجارب الشاعر أيمن بهجت قمر، في كتابة أغاني المهرجانات، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع وماستر وسام عبد المنعم، حيث حققت مليون مُشاهدة فقط، منذ طرحها قبل أسبوع، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.